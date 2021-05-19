Власти посоветовали обладательнице участка с ядовитыми змеями в Кузбассе косить траву

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Змей, поселившихся близ жилых домов в поселке Макаракский в Тисульском районе, не будут вылавливать из-за нецелесообразности мероприятия. Об этом Avoka.do сообщили в Департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса.

Эксперт ведомства провел осмотр территории, на которой живут кузбассовцы, сообщившие о своей проблеме. Он пришел к выводу, что место, рядом с которым проживают столкнувшиеся с проблемой сельчане, является наилучшим для обитания опасных змей. Связано это с тем, что дом соседствует с горой.

- В таких местах в одном месте может скопиться несколько сотен особей, которые весной выползают на поверхность. Впоследствии змеи расползаются, но на зимовку снова собираются в одном месте, - объяснили власти.

Исходя из этого, как пояснили власти, участок, на котором проживают столкнувшиеся с засильем опасных змей кузбассовцы, является естественным местом обитания гадюк. В этой же связи считается, что их отлов там является нецелесообразным, поскольку они и дальше продолжат пребывать с горы.


Однако эксперт для ликвидации опасности столкновения с рептилиями в дальнейшем посоветовал регулярно выкашивать и убирать траву. Также для исключения возможности появления змей жителям села рекомендовали установить сплошной металлический забор, который будет углублен на 10-15 сантиметров в землю. Обнести им необходимо весь периметр участка.


Напомним, что ранее стало известно, что ядовитые змеи заполонили жилой участок в Кузбассе.

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