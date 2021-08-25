Власти пообещали закончить кемеровский долгострой в следующем году

Согласно данным кузбасского министерства, в настоящее время на объектах ЖК "Старт" на 80% выполнена кладка вентканалов, межквартирных и межкомнатных перегородок. Также завершен монтаж канализации и пожарного водопровода. Сдать долгострой в эксплуатацию планируется во втором квартале 2022 года.

Напомним, строительство ЖК "Старт" на улице Тухачевского в Кемерове началось около шести лет назад. Изначально дольщики должны были получить квартиры в конце 2017 года, однако сроки завершения работ постоянно переносились. В этом году стройка возобновилась после смены обанкротившегося застройщика.