Власти поменяли режим работы детских поликлиник в Кузбассе

Специалисты Министерства здравоохранения Кемеровской области приняли решение скорректировать время работы детских поликлиник в связи с изменившейся эпидемической ситуации. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

‒ С учетом того, что наши детки стали меньше болеть, принято решение сегодня министерством здравоохранения, что наши детские поликлиники возвращаются в обычный режим работы по выходным, ‒ заявила Оксана Абросова.

Теперь по субботам поликлиники будут осуществлять прием до 14:00, а в воскресенье приема не будет.

Напомним, что ранее детские поликлиники переводили на режим работы без выходных.