Власти показали фотографии нового сквера в Кемерове

На просторах Сети мэр столицы Кузбасса Илья Середюк показал фотографии нового парка, что находится в районе ФПК у стен крупного ТЦ "Гринвич". Судя по фотографиям, сейчас там появились новые комфортные дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также современные парковые скамейки и доска для рисования, которую, по данным градоначальника, уже успели оценить юные жители города.

– Осталось завершить озеленение и высадить цветы, – уточнил чиновник.

Таким образом, ремонт сквера на пересечении Молодежного и Каменской к середине лета практически завершен.