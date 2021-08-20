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Власти подтвердили протечку кровли ледового дворца "Кузбасс" после дождя

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Кровля в открытом весной ледовом дворце "Кузбасс" стоимостью 7,5 млрд рублей начала протекать после мощного ливня, обрушившегося на Кемерово в августе.

По информации Минспорта Кузбасса, которую представители ведомства разместили на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях, дорогостоящая кровля спорткомплекса протекла из-за сильного дождя, накрывшего областной центр в начале текущего месяца.

– 04 августа 2021 года за 1 час в городе Кемерово выпала месячная норма осадков, вследствие чего на объекте "Ледовый дворец "Кузбасс" обнаружились <...> протечки кровли, – сообщили в министерстве.

Власти уточнили, что по результатам обследования повреждений строительных конструкций выявлено не было.


Напомним, 4 августа мощный ливень затопил кемеровские улицы. Ранее мы также сообщали, что торжественное открытие ледового дворца "Кузбасс" в Кемерове состоялось 20 мая 2021 года.

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