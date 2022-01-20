Власти подтвердили право кемеровчан на бесплатный проезд

Согласно официальной информации, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области утвердила разную стоимость проезда в общественном транспорте. Цена будет зависеть от того, чем пассажир пользуется при оплате: наличными деньгами, банковской или транспортной картами. Кроме того, в некоторых случаях пассажиры могут вовсе не платить за перемещение.

‒ Важно! Если в автобусе не работает валидатор или терминал, а у Вас нет наличных, проезд будет бесплатным, ‒ говорится в официальном сообщении администрации города Кемерово.

Поездка для всех категорий пассажиров обойдется в 25 рублей по банковской карте. Школьники и учащиеся, используя транспортную карту, смогут проехать за 14 рублей, пенсионеры — за 12 рублей, остальные — за 25 рублей. Наличный способ оплаты выйдет дороже: 18 рублей для школьников и учащихся, 18 рублей для пенсионеров и 30 рублей для тех, кто не относится к льготной категории.

Напомним, что повышение стоимости проезда в Кемерове совпало с транспортной реформой, которая ликвидирует маршрутные такси. Автобусы заменят некоторые маршрутки уже в феврале 2022 года.