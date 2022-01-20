Власти подтвердили право кемеровчан на бесплатный проезд

0
Фото:  

Администрация кузбасской столицы рассказала, в каких случаях горожане имеют право проехать в общественном транспорте без оплаты.

Согласно официальной информации, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области утвердила разную стоимость проезда в общественном транспорте. Цена будет зависеть от того, чем пассажир пользуется при оплате: наличными деньгами, банковской или транспортной картами. Кроме того, в некоторых случаях пассажиры могут вовсе не платить за перемещение.

‒ Важно! Если в автобусе не работает валидатор или терминал, а у Вас нет наличных, проезд будет бесплатным, ‒ говорится в официальном сообщении администрации города Кемерово.

Поездка для всех категорий пассажиров обойдется в 25 рублей по банковской карте. Школьники и учащиеся, используя транспортную карту, смогут проехать за 14 рублей, пенсионеры — за 12 рублей, остальные — за 25 рублей. Наличный способ оплаты выйдет дороже: 18 рублей для школьников и учащихся, 18 рублей для пенсионеров и 30 рублей для тех, кто не относится к льготной категории.


Напомним, что повышение стоимости проезда в Кемерове совпало с транспортной реформой, которая ликвидирует маршрутные такси. Автобусы заменят некоторые маршрутки уже в феврале 2022 года.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32799

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined