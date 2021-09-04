Власти поделились подробностями плана по обустройству парка у кемеровской «кадетки»

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Президентское кадетское училище в кузбасской столице обзаведется парковой зоной. Детали грядущего строительства стали известны VSE42.Ru.

Ссылаясь на кемеровскую мэрию, издание пишет, что обустройство парка запланировано близ бульвара Строителей, а именно – на участке, который начинается от проспекта Притомского и заканчивается у детской железной дороги, расположенной рядом с Красным озером.


Как предполагается в настоящий момент, займет новое общественное пространство землю на площади 45 тысяч квадратных метров, однако решение не финальное: протяженность парка еще будут уточнять в ходе публичных слушаний.


Концепция парка находится в разработке.


Напомним, что ранее мы сообщали о том, что новая зона отдыха появится в районе кемеровского бульвара Строителей.

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