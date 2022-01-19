Власти поделились кадрами с места строительства новой набережной в Кемерово

В Кемерово продолжается строительство набережной, расположенной около Московской площади.
На данный момент специалисты занимаются подготовкой к строительству очистных сооружений ливневой канализации.
Впервые о строительстве набережной власти объявили в декабре 2020 года.
Общая ее длина составит 200 метров. Здесь расположатся лестницы, амфитеатр, видовые площадки, освещение и упорная призма.
Напомним, ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала о том, что данный объект обойдется в 300 миллионов рублей.
Фото: Instagram/ilyaseredyuk
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