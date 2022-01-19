Власти поделились кадрами с места строительства новой набережной в Кемерово

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Мэр столицы Кузбасса Илья Середюк показал, как продвигается строительство новой набережной на берегу Томи.

В Кемерово продолжается строительство набережной, расположенной около Московской площади.


На данный момент специалисты занимаются подготовкой к строительству очистных сооружений ливневой канализации.


Впервые о строительстве набережной власти объявили в декабре 2020 года.

Общая ее длина составит 200 метров. Здесь расположатся лестницы, амфитеатр, видовые площадки, освещение и упорная призма.


Напомним, ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала о том, что данный объект обойдется в 300 миллионов рублей.

Фото: Instagram/ilyaseredyuk

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