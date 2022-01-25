Власти поделились кадрами нового спортивного объекта в Кемерове

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Министерство строительства Кузбасса показало ход строительства новой "Кузбасс-Арены", в которой пройдет чемпионат мира по волейболу-2022.

Заместитель губернатора Кемеровской области Глеб Орлов побывал на месте строительства нового спортивного объекта, который примет чемпионат мира по волейболу среди мужчин.

— Огромные арки уже смонтированы, строители устанавливают систему отопления, ведут отделочные работы и готовят чашу 50-метрового бассейна с искусственной волной, — сообщает Минстрой Кузбасса в своем Instagram-аккаунте.

Помимо волейбола, в спорткомплексе расположатся площадки еще для 18 видов спорта. Всего пропускная способность "Кузбасс-Арены" составит 705 человек.


Напомним, власти сообщили о проведении матчей ЧМ по волейболу в Кемерове.

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