Власти поделились кадрами нового спортивного объекта в Кемерове

Заместитель губернатора Кемеровской области Глеб Орлов побывал на месте строительства нового спортивного объекта, который примет чемпионат мира по волейболу среди мужчин.
— Огромные арки уже смонтированы, строители устанавливают систему отопления, ведут отделочные работы и готовят чашу 50-метрового бассейна с искусственной волной, — сообщает Минстрой Кузбасса в своем Instagram-аккаунте.
Помимо волейбола, в спорткомплексе расположатся площадки еще для 18 видов спорта. Всего пропускная способность "Кузбасс-Арены" составит 705 человек.
Напомним, власти сообщили о проведении матчей ЧМ по волейболу в Кемерове.
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