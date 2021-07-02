Власти поддержат кузбасских бизнесменов преференциями за добровольное создание бесковидных зон

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Владельцы гостиниц и заведений общественного питания в Кемеровской области смогут получить дополнительное преимущество в том случае, если 100% работников пройдут вакцинацию от COVID-19. О планах властей сообщил зампредседателя правительства по экономическому развитию Сергей Ващенко.

К текущему моменту, как уточнил чиновник в беседе с ТАСС, власти занимаются проработкой критериев бесковидных зон, а также определяют список и количество льгот, которые будут предоставлены вошедшим в их число объектам. Ващенко отметил, что в том случае, если властям вновь придется вводить «коронавирусные» ограничения, то, при наличии таких зон, бизнес предпринимателей не сильно пострадают от соответствующих мер.


Журналисты также обратились к уполномоченному по правам предпринимателей Кузбасса Елене Латышенко, которая рассказала, что сейчас ведется изучение московского опыта, где бесковидные зоны появились раньше. Там же предприниматели, решившие «освободить» свой бизнес от COVID-19, могут рассчитывать на получение отсрочки по аренде, государственную поддержку по уплате процентов по кредитам и другие преимущества.


Напомним, что ранее власти Кузбасса сообщили о намерениях создать бесковидные зоны в регионе.

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