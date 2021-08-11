Власти переселили беловчан из пострадавшего при землетрясении жилья в сейсмоустойчивый дом

В беловском поселке Инской сдали два корпуса пятиэтажного дома, где теперь будут жить семей, о чем рассказали в администрации области.

– Этот дом выполнен из прочного железобетона и рассчитан на колебания земной коры до восьми баллов, люди могут жить без опасений за свою жизнь даже на пятом этаже, – сказал губернатор Сергей Цивилев.

В новых квартирах выполнена отделка под ключ, установлены пластиковые окна и счетчики электричества и воды. Отмечается, что пострадавшее во время Бачатского землетрясения 2013 года жилье, признано непригодным для сейсмоусиления.