+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти перекроют дороги в кузбасском городе из-за Чемпионата России по триатлону

0
Фото:  

Всероссийские соревнования триатлонистов приведут к ограничению движения транспорта на три дня в июле в Белове.

Спортивные мероприятия запланированы на территории беловского поселка Инской с пятницы, 2 июля по воскресенье, 4 июля. В соцсетях мэр глава города рассказал, что на участие в масштабном соревновании страны по триатлону съедутся спортсмены со всей России.

— В связи с проведением Чемпионата России по триатлону будет временно ограничен проезд автомобильного транспорта в садовое общество "Приморье", — заявил чиновник.

Кроме того, в сообщении мэр отметил, что на время соревнований работу прекратит городской пляж, а движение автомобилей будет заблокировано на следующих участках:

3 июля с 8:00 до 12:00:

  • поселок Инской — кафе "Тогрул"
  • кафе "Тогрул" — п. Снежинский.
  • поселок Инской: улица Ильича (от моста виадука до дома № 23),
  • микрорайон Технологический, ул. Приморская (от поворота на Беловское рыбное хозяйство
  • Бухта "Ассоль" — садовые участки «Приморье»).

С 12:00 до 13:45:

  • поселок Инской — кафе "Тогрул"
  • кафе "Тогрул" — п. Снежинский.

С 13:45 до 20:00:

  • поселок Инской, улица Ильича (от моста виадука около Троицкой церкви до дома № 23)
  • микрорайон Технологический,
  • улица Приморская (от поворота на Беловское рыбное хозяйство — Бухта "Ассоль" — садовые участки "Приморье").

4 июля с 8:30 до 19:00:

  • поселок Инской, улица Ильича (от моста виадука около Троицкой церкви до дома № 23)
  • микрорайон Технологический,
  • улица Приморская (от поворота на Беловское рыбное хозяйство — Бухта "Ассоль" — садовые участки "Приморье").
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26512

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined