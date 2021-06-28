Власти перекроют дороги в кузбасском городе из-за Чемпионата России по триатлону

Спортивные мероприятия запланированы на территории беловского поселка Инской с пятницы, 2 июля по воскресенье, 4 июля. В соцсетях мэр глава города рассказал, что на участие в масштабном соревновании страны по триатлону съедутся спортсмены со всей России.

— В связи с проведением Чемпионата России по триатлону будет временно ограничен проезд автомобильного транспорта в садовое общество "Приморье", — заявил чиновник.

Кроме того, в сообщении мэр отметил, что на время соревнований работу прекратит городской пляж, а движение автомобилей будет заблокировано на следующих участках:

3 июля с 8:00 до 12:00:

поселок Инской — кафе "Тогрул"

кафе "Тогрул" — п. Снежинский.

поселок Инской: улица Ильича (от моста виадука до дома № 23),

микрорайон Технологический, ул. Приморская (от поворота на Беловское рыбное хозяйство

Бухта "Ассоль" — садовые участки «Приморье»).

С 12:00 до 13:45:

поселок Инской — кафе "Тогрул"

кафе "Тогрул" — п. Снежинский.

С 13:45 до 20:00:

поселок Инской, улица Ильича (от моста виадука около Троицкой церкви до дома № 23)

микрорайон Технологический,

улица Приморская (от поворота на Беловское рыбное хозяйство — Бухта "Ассоль" — садовые участки "Приморье").

4 июля с 8:30 до 19:00: