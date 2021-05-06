Власти перекроют автомобильное движение в центре Кемерова из-за мероприятий 9 мая

Автотранспорт в городе Кемерово не сможет проехать по некоторым улицам с 20:00 8 мая и до конца марша 9 мая. Речь идет о следующих путях:

ул. Орджоникидзе (от ул. Н. Островского до площади Советов);

пр. Советском (от просп. Кузнецкого до ул. Мичурина);

ул. Кирова (от ул. Ноградской до ул. Н. Островского);

ул. Красной (от ул. Красноармейской до ул. Арочной);

ул. Ноградской (от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября);

ул. Весенней (от ул. Ноградской до ул. Н. Островского);

ул. Арочной (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе);

ул. Н. Островского (от ул. Кирова до площади Пушкина);

ул. Мичурина (от просп. Ленина до просп. Советского).

Кроме того, 9 мая с 6:30 движение на участках дороги будет ограничено из-за фейерверка, который начнется в 22:00:

по просп. Советскому (от просп. Кузнецкого до ул. Соборной);

ул. Орджоникидзе (от площади Пушкина до площади Советов);

ул. 50 лет Октября (от ул. Ноградской до площади Советов);

ул. Весенней (от ул. Красноармейской до просп. Советского);

ул. Весенней (от ул. Н. Островского до просп. Советского);

ул. Кирова (от ул. Ноградской до ул. Н. Островского);

ул. Дзержинского (от ул. Красноармейской до ул. Кирова);

ул. Ноградской (от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября);

ул. Васильева (от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина);

ул. Красной (от ул. Красноармейской до ул. Арочной);

ул. Мичурина (от просп. Ленина до просп. Советского и далее проезд до пенсионного фонда).

Что касается стоянки, то владельцам запретят оставлять транспортные средства с 21:00 8 мая до конца фейерверка 9 мая по следующим адресам:

по просп. Октябрьскому (от бульв. Пионерского до ул. Соборной);

ул. Соборной (от ул. Спортивной до просп. Октябрьского);

ул. Красноармейской (от ул. Соборной до ул. Мичурина);

просп. Ленина (от ул. Соборной до ул. Мичурина);

просп. Притомскому (от здания Восьмого кассационного суда общей юрисдикции до просп. Октябрьского);

ул. Мичурина (от ул. Красноармейской до просп. Советского).

Припаркованные там автомобили будут перевезены на парковки возле "Променада-3" и стадиона "Химик".

Отмечается, что общественный транспорт в предстоящие праздники изменит свое расписание. Так, автобусы и маршрутки будут объезжать центр по улице Соборной и Красноармейской, а троллейбус №7 пойдет лишь до "РЕСО Гарантия". После марша и до конца дня автобусы будут объезжать по Ноградской и Кирова, а автобусы №№ 166, 167, 168, 169, 176 и 177 будут стартовать с "КЭМЗ".