Власти перекроют автомобильное движение в центре Кемерова из-за мероприятий 9 мая

0
Фото:  

Движение по некоторым улицам кузбасской столицы будет запрещено более чем на сутки в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы.

Автотранспорт в городе Кемерово не сможет проехать по некоторым улицам с 20:00 8 мая и до конца марша 9 мая. Речь идет о следующих путях:

  • ул. Орджоникидзе (от ул. Н. Островского до площади Советов);
  • пр. Советском (от просп. Кузнецкого до ул. Мичурина);
  • ул. Кирова (от ул. Ноградской до ул. Н. Островского);
  • ул. Красной (от ул. Красноармейской до ул. Арочной);
  • ул. Ноградской (от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября);
  • ул. Весенней (от ул. Ноградской до ул. Н. Островского);
  • ул. Арочной (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе);
  • ул. Н. Островского (от ул. Кирова до площади Пушкина);
  • ул. Мичурина (от просп. Ленина до просп. Советского).

Кроме того, 9 мая с 6:30 движение на участках дороги будет ограничено из-за фейерверка, который начнется в 22:00:

  • по просп. Советскому (от просп. Кузнецкого до ул. Соборной);
  • ул. Орджоникидзе (от площади Пушкина до площади Советов);
  • ул. 50 лет Октября (от ул. Ноградской до площади Советов);
  • ул. Весенней (от ул. Красноармейской до просп. Советского);
  • ул. Весенней (от ул. Н. Островского до просп. Советского);
  • ул. Кирова (от ул. Ноградской до ул. Н. Островского);
  • ул. Дзержинского (от ул. Красноармейской до ул. Кирова);
  • ул. Ноградской (от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября);
  • ул. Васильева (от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина);
  • ул. Красной (от ул. Красноармейской до ул. Арочной);
  • ул. Мичурина (от просп. Ленина до просп. Советского и далее проезд до пенсионного фонда).

Что касается стоянки, то владельцам запретят оставлять транспортные средства с 21:00 8 мая до конца фейерверка 9 мая по следующим адресам:

  • по просп. Октябрьскому (от бульв. Пионерского до ул. Соборной);
  • ул. Соборной (от ул. Спортивной до просп. Октябрьского);
  • ул. Красноармейской (от ул. Соборной до ул. Мичурина);
  • просп. Ленина (от ул. Соборной до ул. Мичурина);
  • просп. Притомскому (от здания Восьмого кассационного суда общей юрисдикции до просп. Октябрьского);
  • ул. Мичурина (от ул. Красноармейской до просп. Советского).
  • Припаркованные там автомобили будут перевезены на парковки возле "Променада-3" и стадиона "Химик".

Отмечается, что общественный транспорт в предстоящие праздники изменит свое расписание. Так, автобусы и маршрутки будут объезжать центр по улице Соборной и Красноармейской, а троллейбус №7 пойдет лишь до "РЕСО Гарантия". После марша и до конца дня автобусы будут объезжать по Ноградской и Кирова, а автобусы №№ 166, 167, 168, 169, 176 и 177 будут стартовать с "КЭМЗ".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24818

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined