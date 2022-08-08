Администрация Междуреченска разместила в Сети кадры, на которые попал снос 120-метровой кирпичной трубы котельной. Как рассказали в мэрии журналисту AVOKADO, данная конструкция находилась в аварийном состоянии и могла обрушиться в любой момент. Для ее демонтажа была проведена тщательная подготовка, так как рядом находится коммунальная котельная, которая обеспечивает большую часть города теплом. Несмотря на предварительные мероприятия, снос объекта привел к негативным последствиям.

‒ Многотонная махина не задела ни одно из существующих сооружений, но спровоцировала ударную волну, которая повредила компенсатор "районки" (районной котельной). В ближайшие дни его отремонтируют, ‒ рассказали корреспонденту AVOKADO в администрации Междуреченска.

Также на котельной будет проведена экспертиза промышленной безопасности, на которую специалисты потратят несколько дней. Лишь после этого горячая вода начнет поступать в квартиры междуреченцев.

Ранее в Сети появилось видео, на которое попал момент взрыва и обрушения трубы в Междуреченске.