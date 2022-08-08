+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти: падение "многотонной махины" привело к повреждению котельной в Междуреченске

0
Фото:  

В Кемеровской области произошел демонтаж аварийной конструкции, из-за чего оказалась повреждена котельная.

Администрация Междуреченска разместила в Сети кадры, на которые попал снос 120-метровой кирпичной трубы котельной. Как рассказали в мэрии журналисту AVOKADO, данная конструкция находилась в аварийном состоянии и могла обрушиться в любой момент. Для ее демонтажа была проведена тщательная подготовка, так как рядом находится коммунальная котельная, которая обеспечивает большую часть города теплом. Несмотря на предварительные мероприятия, снос объекта привел к негативным последствиям.

‒ Многотонная махина не задела ни одно из существующих сооружений, но спровоцировала ударную волну, которая повредила компенсатор "районки" (районной котельной). В ближайшие дни его отремонтируют, ‒ рассказали корреспонденту AVOKADO в администрации Междуреченска.

Также на котельной будет проведена экспертиза промышленной безопасности, на которую специалисты потратят несколько дней. Лишь после этого горячая вода начнет поступать в квартиры междуреченцев.


Ранее в Сети появилось видео, на которое попал момент взрыва и обрушения трубы в Междуреченске.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38985

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined