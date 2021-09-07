Власти озвучили условия для старта отопительного сезона в Кемерове

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Кемеровские власти рассказали жителям, когда в домах и квартирах граждан появится отопление.

Сезонных холод в квартирах, особенно по ночам, стал причиной для вопросов граждан о сроках включения отопления в домах и квартирах.


Так, местные власти пояснили, что в настоящий момент профилактические испытания на большинстве инженерных сооружений города — ГРЭС, ТЭЦ и трансформаторных подстанциях уже завершены. Однако некоторое время горожанам все-таки придется подождать.

— Отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия в течение пяти дней, — сообщили редакции интернет-журнала AVOKADO в горадминистрации.

Сегодня же, 7 сентября, температура днем держится в кузбасской столице на уровне +22,+27°C, а в темное время суток опустится до -2°C.

Да!
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