Власти озвучили условия для старта отопительного сезона в Кемерове

Сезонных холод в квартирах, особенно по ночам, стал причиной для вопросов граждан о сроках включения отопления в домах и квартирах.

Так, местные власти пояснили, что в настоящий момент профилактические испытания на большинстве инженерных сооружений города — ГРЭС, ТЭЦ и трансформаторных подстанциях уже завершены. Однако некоторое время горожанам все-таки придется подождать.

— Отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия в течение пяти дней, — сообщили редакции интернет-журнала AVOKADO в горадминистрации.

Сегодня же, 7 сентября, температура днем держится в кузбасской столице на уровне +22,+27°C, а в темное время суток опустится до -2°C.