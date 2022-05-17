Власти озвучили сроки открытия новой набережной в Кемерове

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Строительство еще одной набережной у берега Томи идет полным ходом. В текущий теплый сезон специалисты намерены завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию.

По данным кемеровских властей, работы по строительству новой набережной вдоль берега Томи в районе Московской площади начались еще в 2020 году. В текущем году специалисты намерены завершить благоустройство участка от Кузбасского моста до "Кузбасс-Арены".


На сегодня подрядчик отсыпал тело набережной, а сейчас заканчивает укрепление берега и устройство монолитных видовых площадок. Практически в одно время проводится монтаж освещения, установка системы видеофиксации.


Прогуляться по новой зоне отдыха жители и гости столицы Кузбасса смогут предстоящей осенью.

Фото: Telegram / Вячеслав Телегин

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