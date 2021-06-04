Власти озвучили срок открытия кемеровского логистического центра

В личном Instagram-аккаунте мэр города Кемерово Илья Середюк оценил готовность строящегося объекта как находящегося "в высокой степени готовности".

– Выполняется благоустройство, настройка систем пожарной безопасности, ведется монтаж оборудования, – заявил градоначальник.

Кроме того, по мнению главы города, работы на объекте ориентировочно должны полностью завершиться в июле 2021 года. При этом мэр не уточнил точную дату сдачи постройки в эксплуатацию.

Фотографии со стройплощадки Середюк разместил в публикации. На кадрах можно разглядеть

интерьеры центра и прилегающую территорию. Общая площадь логистического центра достигает 25 тысяч кв. м. Предполагается, что на его базе будет создана тысяча рабочих мест.