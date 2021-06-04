Власти озвучили результаты голосования по благоустройству Новокузнецка

Итоги онлайн-голосования по городским территориям, благоустройство которых начнется в 2022 году, сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Так, горожане выбрали объект, которому требуется первоочередная реставрация. Лидером голосования стал пешеходный тротуар по проспекту Запсибовцев, за него проголосовало 11 600 человек.

— Более 70 тысяч активных новокузнечан приняли участие и отдали свой голос за понравившуюся территорию в рамках рейтингового голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, — подытожил в соцсетях мэр.

Изначально в голосовании были заявлены 14 пешеходных тротуаров во всех районах города. Однако из общего количества в победители выбились семь:

Пешеходный тротуар по проспекту Запсибовцев (11 663 голоса);

Пешеходный тротуар по улице Зорге (чётная сторона) (8 590 голосов);

Пешеходный тротуар по улице 40 лет ВЛКСМ (чётная сторона) (7 013 голосов);

Пешеходный тротуар по улице Мичурина (7 034 голоса);

Пешеходный тротуар по улице Циолковского (нечётная сторона) (6 157 голосов);

Пешеходный тротуар по улице Кузнецова (нечётная сторона) (5 793 голоса);

Пешеходный тротуар по улице Зыряновской (5 414 голосов).

Соответственно перечисленные территории подлежат благоустройству в предстоящем году.