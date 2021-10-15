Власти озвучили подробности ремонта новой Арены в Новокузнецке

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Власти южной столицы Кузбасса рассказали новые подробности о ходе ремонтных работ на Арене Кузнецких металлургов.

Градоначальник Новокузнецка в соцсети сообщил, что в настоящее время подрядчики занимаются воздуховодом на Арене Кузнецких металлургов.Также они монтируют систему удаления дыма в здании.

Практически завершены работы и по кубу. Как только система вентиляции будет готова, куб поднимем. указал Кузнецов

Что касается освещения, то в здании уже установлено 75% всех светильников. Сейчас рабочим предстоит установить лотки, завершить монтаж электропровода и отделочные работы.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что глава южной столицы Кузбасса заявил о нескором завершении ремонта "Арены Кузнецких металлургов"

Фото: Instagram / skuznetsov_nk

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