Власти озвучили кемеровчанам сроки обновления привокзальной площади

Кемеровчанка в социальной сети пожаловалась губернатору Кузбасса на плачевное состояние привокзальной площади в самом центре области. Так же она поинтересовалась о сроках ее обновления.

Ответ последовал от представителей городской администрации. Чиновники указали, что муниципальный контракт на проведение ремонта у здания на проспекте Кузнецкий, 79А к1 уже заключен.

– В срок до 10.08.2022 будут выполнены работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия, – следует из текста сообщения.

Таким образом, обновления вида исторического центра города местным гражданам осталось ждать совсем не долго.