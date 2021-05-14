Власти озвучили дату открытия нового спортивного комплекса в Кемерове

Спустя один год и восемь месяцев с начала стройки стало известно, что ледовый дворец "Кузбасс" на Притомском проспекте в кузбасской столице откроется для посещения 20 мая.

– Ледовый дворец "Кузбасс" представляет собой крытую ледовую арену с трибунами. Здесь будут проходить тренировки и сборы команд Кузбасса и России по хоккею с мячом и конькобежному спорту для подготовки к соревнованиям различного уровня, – заявили в обладминистрации.

В общей сложности площадь объекта составляет 65 тысяч кв. метров. В здании планируют проводить массовые мероприятия, катание на коньках, соревнования по гандболу, баскетболу, флорболу, мини-футболу. Кроме того, возможно проведение занятий по дзюдо, бегу, керлингу, боксу и другим видам спорта.

В здании имеются два бассейна, тренажерный зал, раздевалки, лыжероллер-дром с центром подготовки, тренерские и судейские комнаты, пункт допинг-контроля, конференц-зал, гостиница, молодежный арт-центр с кафе, инжиниринговый центр и другое.