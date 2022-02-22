Власти озвучили число жертв COVID-19 за сутки в Кузбассе

По состоянию на утро вторника, 22 февраля, за последние сутки в регионе умерли шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале областного правительства,

‒ У женщины 1952 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии онкопатологии, патологии, патологии сердечно-сосудистой системы, желудочнокишечного тракта, хронического заболевания почек. Она проживала в Прокопьевска.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, ‒ следует из сообщения.

Кроме того, врачи зарегистрировали прирост новых случаев заболевания ковидом в Кемеровской области. Всего в регионе опасным вирусом заразились 138 966 человек, а умерли от его последствий – 2083.