Власти озвучили число жертв COVID-19 за сутки в Кузбассе

По состоянию на утро вторника, 4 января, за последние сутки в регионе умерли пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперштаба,

– У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмониия. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Березовском.

У женщины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, туберкулёза. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке, – следует из актуальных данных.

Кроме того, врачи зарегистрировали прирост новых случаев заболевания ковидом в Кемеровской области. За минувшие сутки было выявлено 275 заболевших. Таким образом, всего в регионе опасным вирусом заразились 86 401 человек, а умерли от его последствий – 1 732.