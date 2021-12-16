Власти озвучили число новых жертв COVID-19 за сутки в Кузбассе

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Еще несколько зараженных коронавирусом скончались на территории Кузбасса.

По состоянию на утро четверга, 16 декабря, за последние сутки в регионе умерли пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале местных властей.

У женщины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, эндокринной патологии. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.
У мужчины 1995 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске.
У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, ожирения, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Крапивинском муниципальном округе.
У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне течения интерстициальной болезни лёгких. Он проживал в Новокузнецке,

Кроме того, врачи зарегистрировали прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Кемеровской области. За минувшие сутки было выявлено 353 заболевших. Таким образом, всего в регионе опасным вирусом заразились 80 148 человек, а умерли от его последствий – 1 641.

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