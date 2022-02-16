Власти ответили противящимся строительству ГЭС кузбассовцам

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Жители Кемеровской области высказались против строительства гидроэлектростанции в Крапивинском районе. Администрация муниципалитета прокомментировала ситуацию.

В социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появились сообщения от местных жителей, которые выразили недовольство в связи с реализацией проекта по созданию ГЭС в регионе.

‒ "Мы против строительства Крапивинской ГЭС!!!", "Томской области будет еще хуже чем нашей когда достроят Крапивинскую ГЭС" (стиль авторов сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали кузбассовцы.

На недовольство жителей региона ответили представители администрации Крапивинского муниципального округа. Они сообщили, что сейчас специалисты разрабатывают материалы по оценке влияния ГЭС на окружающую среду. Кроме того, в феврале 2022 года в пгт Зеленогорский будут проведены общественные обсуждения, где кузбассовцы смогут обозначить свою точку зрения и ознакомиться с результатами экспертиз, проведенных для выяснения экономической целесообразности достройки.

‒ Проект будет реализован только при условии, если его завершение не нанесет вреда экологии, ‒ подчеркнули сотрудники администрации Крапивинского МО.

Напомним, что о серьезной угрозе ГЭС для региона заявил Аман Тулеев. Власти Кемеровской области планируют переселение сотен сельчан ради запуска гидроэлектростанции. При этом реализация проекта Крапивинской ГЭС пройдет без вмешательства кузбассовцев.

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