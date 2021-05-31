Власти ответили на желание кемеровчан создать озеро за двумя крупными гипермаркетами города

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Кемеровчане предложили в соцсетях заняться благоустройством одного из районов города. Среди пожеланий оказалось и озеро. Власти прокомментировали возможность реализации задумки.

Местная жительница обратилась к главе Кемерова Илье Середюку под одной из публикаций в его аккаунте в соцсетях. Горожанка предложила "привести в порядок" участок в Ленинском районе между проспектами Химиков и Ленина. По мнению женщины, не помешает создать новую зону отдыха с озером, пешеходными дорожками и лавочками.

— Чтобы можно было ходить от мечети до Кузбасского парка. Поставить лавочки. Проредить лес. Этого ждут жители всего Ленинского района, — написала кемеровчанка.

Она также подчеркнула, что в районе находится очень много новостроек, а красивый парк станет любимым местом горожан.


На комментарий ответили представители МБУ "Кемеровские автодороги". Так, согласно изложенной информации, в текущем году изменений ожидать не стоит, поскольку они не внесены в программу. Однако при наличии достаточного финансирования возможность благоустройства участка за двумя крупными гипермаркетами будет рассмотрена.

Да!
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