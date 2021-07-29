Власти ответили на жалобы кемеровчан по поводу запаха гари в центре города

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Жители кузбасской столицы пожаловались в соцсетях на едкий запах жженой резины, который заполонил, по их словам, центр города. Представители власти прокомментировали ситуацию.

Кемеровчане высказали на странице губернатора Сергея Цивилева негодование по поводу едкого запаха гари, распространившегося по Центральному району Кемерова.

— В центре Кемерово жутко воняет горелой резиной. Дышать нечем. <...> Возможно горит свалка свалка на выезде из города по дороге на Мазурово, — написал горожанин.

В ответ в горадминистрации уточнили, что соответствующий полигон закрыт и не эксплуатируется. Также в сообщении говорится, что на место периодически выезжает спецтехника для поливки и в случае возгораний работают пожарные.

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