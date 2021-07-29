Власти ответили на жалобы кемеровчан по поводу запаха гари в центре города

Кемеровчане высказали на странице губернатора Сергея Цивилева негодование по поводу едкого запаха гари, распространившегося по Центральному району Кемерова.
— В центре Кемерово жутко воняет горелой резиной. Дышать нечем. <...> Возможно горит свалка свалка на выезде из города по дороге на Мазурово, — написал горожанин.
В ответ в горадминистрации уточнили, что соответствующий полигон закрыт и не эксплуатируется. Также в сообщении говорится, что на место периодически выезжает спецтехника для поливки и в случае возгораний работают пожарные.
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