Власти ответили на жалобы кемеровчан о состоянии детских площадок

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Жители кузбасской столицы сообщили о неудовлетворительном состоянии детских объектов. Специалисты прокомментировали ситуацию.

Кемеровчане в социальных сетях начали жаловаться на состояние игровых площадок. Так, жительница кузбасской столицы сообщила о потенциально опасном объекте, подкрепив свои слова снимками, на которых видны оторванные детали с торчащими из них шурупами.

‒ Южный, ул. Патриотов, напротив дома 32. Детской площадке требуется ремонт, могут пострадать дети, ‒ отметила горожанка.

Другой житель областного центра сообщил о неудовлетворительном состоянии объекта, расположенного во дворе №79 по проспекту Октябрьскому.

‒ В нашем дворе детишкам негде играть. Качели сломаны, нет седушек, торчат штыри. Песочница вся разломана (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовал кемеровчанин.

Пользователи Сети задались вопросом о том, кто ответственен за установку детских площадок. Ответ предоставили сотрудники МБУ "Жилкомцентр". Они сообщили, что решение о благоустройстве дворовой территории и определение источника финансирования на проведение работ находится в компетенции собрания жильцов конкретного дома. При этом инициировать собрание может любой собственник помещения.

‒ Орган местного самоуправления в первую очередь устанавливает детские площадки на городских территориях, в местах массового скопления детей, ‒ заявили представители "Жилкомцентра".

Также специалисты подчеркнули, что УК проведет обследование площадки на проспекте Октябрьском. По результатам будет выполнен ремонт игрового оборудования.


Отметим, что ранее кемеровчанка сообщила о травмировании ее ребенка на игровой площадке. СК начал проверку по данному факту. Позже другая горожанка рассказала о травмоопасной горке на проспекте Шахтеров.

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