Власти ответили на жалобы кемеровчан о нехватке автобусов

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Сотрудники кемеровской мэрии на требование жителей ввести дополнительные автобусы предложили людям не ждать нужного транспорта, а ездить по городу с пересадками.

В Сети жители кузбасской столицы обратились к местным властям с просьбой запустить маршрут №37 по улице Мичурина, 132. По мнению горожан, жилой район оказался "забытым" и доехать до него не представляется возможным без введения дополнительного общественного транспорта.


Власти же на заявление ответили, что по маршруту 37т "ул. Мичурина – ул. Кирова" ежедневно запланирована работа только одного автобуса.

– Невыполнение рейсов № 37 "ул.Кирова – ул.Мичурина" связано с дефицитом водительского состава, – прокомментировали представители мэрии.

При этом сотрудники администрации города предложили для Кемеровчан возможное решение возникшей проблемы. Гражданам, проживающим в районе улиц Пролетарской, Сибиряков-Гвардейцев и Мичурина, можно пользоваться автобусом №3, а также преодолевать путь с пересадками. Правда такой проезд окажется затратным для пассажиров как по времени, так и по финансам.

Да!
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