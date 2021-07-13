Власти ответили на вопрос о сроках завершения строительства Крапивинской ГЭС

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В администрации Крапивинского округа пояснили, что сроки окончания возведения ГЭС зависят от сроков подготовки проектной документации.

Жители Кемеровской области поинтересовались в соцсетях у губернатора Сергея Цивилева, выходил ли в последнее время на обсуждение вопрос о завершении возведения Крапивинской ГЭС. Стройка была начата и 1975 году и приостановлена в 1989 году. В администрации Крапивинского района отметили, что прежде чем говорить о сроках достройки, нужно подготовить документацию.

– 2021 год предполагает разработку проектной документации и процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). После полученных результатов будет принято решение о сроках строительства Крапивинского гидроузла, – говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что необходимо оценить влияние ГЭС на окружающую среду. Позже Сергей Цивилев подписал соглашение о завершении строительства объекта.

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