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Власти ответили на сообщение о "беде" с детскими врачами в кузбасском городе

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Жительница Кемеровской области посчитала недостаточным количество медицинских специалистов в одном из городов. Министерство здравоохранения региона прокомментировало ситуацию.

Соответствующее обращение оставила в социальных сетях беловчанка, проживающая в поселке Бабанаково. Женщина поинтересовалась, почему детские поликлиники якобы закрываются. Кроме того, горожанка высказалась о том, что в городе не хватает врачей.

‒ ...куда возить детей к тому же педиатру ни говоря о других специалистах, у нас с ними в Белово беда (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ гласит сообщение жительницы Белова.

Представители Минздрава Кузбасса в ответ рассказали, что сейчас в городе проходит реорганизация системы здравоохранения, в ходе которой все медорганизации Белова присоединяются к городской больнице №1.

‒ Медицинская помощь продолжает оказываться жителям города в полном объеме, ‒ заявили сотрудники министерства.

Также специалисты отметили, что амбулаторно-поликлинические отделения горбольницы №2 продолжают работу в обычном режиме.

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