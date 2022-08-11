Соответствующее обращение оставила в социальных сетях беловчанка, проживающая в поселке Бабанаково. Женщина поинтересовалась, почему детские поликлиники якобы закрываются. Кроме того, горожанка высказалась о том, что в городе не хватает врачей.

‒ ...куда возить детей к тому же педиатру ни говоря о других специалистах, у нас с ними в Белово беда (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ гласит сообщение жительницы Белова.

Представители Минздрава Кузбасса в ответ рассказали, что сейчас в городе проходит реорганизация системы здравоохранения, в ходе которой все медорганизации Белова присоединяются к городской больнице №1.

‒ Медицинская помощь продолжает оказываться жителям города в полном объеме, ‒ заявили сотрудники министерства.

Также специалисты отметили, что амбулаторно-поликлинические отделения горбольницы №2 продолжают работу в обычном режиме.