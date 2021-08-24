Власти ответили на просьбу кемеровчан продлить популярный городской маршрут

По словам жительницы кемеровского Южного, добраться оттуда до Ленинского района бывает сложно. В связи с этим она предложили продлить маршрут № 18т, который мог бы связать два района города.

В ответ на это представители администрации заявили, что сделать это невозможно.

- По информации МБУ "УЕЗТУ", организация беспересадочного перемещения жителей города по удобным для каждого из них маршрутам, невозможна, - говорится в сообщении на портале "Кузбасс Онлайн".

При этом по стандартам в Кемерове допускаются пересадки, но, как правило, не больше двух на пути следования. Помимо этого, власти предложили список маршрутов, на которых можно добраться с Южного до остановок в Ленинском районе города:

№ 87 "д. п. Комсомольский – ост. 1-ая Линия" (в будни 6 автобусов, в выходные дни - 3),

№ 32/32а "остановка АКБ Кузбассхимбанк – остановка Сельская больница" (в будние дни 4 автобуса),

№ 3 т. "ост. ТРК Променад 2 – ост. 1-ая Линия" (в будние 8 автобусов, в выходные - 7),

№ 9 т. "д. п. Шалготарьян – ост. Детский сад" (в будни 7 автобусов, в выходные дни - 6) до остановки "ТЦ Архимед" с пересадкой на № 18 т. "д. п. Шалготарьян – маг. Чибис" (ежедневно 8 автобусов) или на № 45 т. "ул. Свободы – 11 ГРБ" (в будни 9 автобусов, в выходные дни - 6).

Напомним, ранее власти Кемерова также объяснили, почему на городские маршруты выходит недостаточно единиц транспорта.