Власти ответили на массовые жалобы о качестве воздуха в Кемерове

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В социальных сетях жители столицы Кузбасса жалуются на невозможность нормально дышать.

Официальные страницы представителей власти Кемерова и Кузбасса в Интернете за последнее время набирают множество недовольных комментариев о вопросах экологии.


В частности кемеровчане просят обратить внимание властей на качество атмосферного воздуха. В городе несколько недель действует режим "черного неба".

– Лучше бы людям дышать нормально дали. Ни разу такого небыло (орфография и авторский стиль сохранены – прим. ред.), – комментирует жительница региона.

На жалобы ответили представители Министерства природных ресурсов и экологии КО. Власти пояснили, что специально для Кемерова разработана программа по улучшению экологии на период 2022–2024 годов.

– <...> предприятиями города будет проведено техническое перевооружение и вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, оснащение оборудования современными очистными установками, будут внедрены ресурсосберегающие технологии, – говорится в ответе.

Недавно кемеровчане раскритиковали планы главы региона по экологии.

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