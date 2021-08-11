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Власти отстрочили ремонт возмутившей кузбассовцев больницы на три года

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Вид "ужасной", по мнению жительницы Новокузнецка, больницы будет изменен, заявили местные власти. Однако работы на объекте начнутся не раньше, чем через три года.

Вопрос о сроках проведения ремонта в поликлиниках в Новокузнецке задала одна из местных жительниц под публикацией в Instagram-аккаунте главы Кемеровской области Сергея Цивилева. С ее слов, в медицинских учреждениях второго по плотности населения города региона творится "ужас", а особенно возмущение вызвало состояние больницы по улице Ленина, 44.

Когда поликлиники будут ремонтировать тов Губернатор, а конкретно ул Ленина 44 Новокузнецк это ужас, что там творится, в деревни цевильней (авторская пункт. прим. ред.), заключила женщина в своем комментарии.

Представители властей отреагировали на комментарий подписчицы главы Кузбасса и убедили собеседницу, что ремонтные работы на объекте городской поликлиники №10 запланированы, правда согласно намеченному плану провести их удастся не ранее, чем до наступления 2024 года.

Да!
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