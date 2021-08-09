Власти оценили ремонт трамвайных путей в Новокузнецке в 103 миллиона рублей

Информация о планируемых работах представлена в соответствующем листе закупки, опубликованной на портале Госзакупок департаментом контрактной системы Кузбасса. Заказчиком же по нему выступает Управление по транспорту и связи новокузнецкой администрации.

Из сведений, представленных в техническом задании (ТЗ) подрядчику необходимо будет провести ремонт на трех участках трамвайных путей в городе.

Первый – рельсы по улице Орджоникидзе от проспекта Металлургов до проспекта Кузнецкстроевского. Второй – пути от Кузнецкого моста до автомобильного кольца «Советской площади» в Кузнецком районе. Последний – пересечение трамвайного пути, расположенного в том же районе, что и предшествующий участок рельсов, с автомобильной дорогой по адресу: улица Ленина 31/1.

Стартовая цена контракта составляет 103 031 255,54 рублей, размещен он был на портале 6 августа. Подача заявок по закупке еще ведется, закончится – 16 августа.

Выигравшему тендер подрядчику предстоит: самостоятельно демонтировать и утилизировать старые шпалы, рельсы, электросоединения и часть асфальтобетонного покрытия, а после выложить новые. Те места, в которых выложены плиты, также придется заменить - их место займет асфальт.

Планируется, что все работы подрядчик должен будет выполнить до 31 октября 2021 года.