Власти оценили ремонт трамвайных путей в Новокузнецке в 103 миллиона рублей

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Тендер на проведение работ по капитальной переработке рельсов, по которым в южной столице Кузбасса следует электротранспорт, появился в Сети

Информация о планируемых работах представлена в соответствующем листе закупки, опубликованной на портале Госзакупок департаментом контрактной системы Кузбасса. Заказчиком же по нему выступает Управление по транспорту и связи новокузнецкой администрации.


Из сведений, представленных в техническом задании (ТЗ) подрядчику необходимо будет провести ремонт на трех участках трамвайных путей в городе.


Первый – рельсы по улице Орджоникидзе от проспекта Металлургов до проспекта Кузнецкстроевского. Второй – пути от Кузнецкого моста до автомобильного кольца «Советской площади» в Кузнецком районе. Последний – пересечение трамвайного пути, расположенного в том же районе, что и предшествующий участок рельсов, с автомобильной дорогой по адресу: улица Ленина 31/1.


Стартовая цена контракта составляет 103 031 255,54 рублей, размещен он был на портале 6 августа. Подача заявок по закупке еще ведется, закончится – 16 августа.


Выигравшему тендер подрядчику предстоит: самостоятельно демонтировать и утилизировать старые шпалы, рельсы, электросоединения и часть асфальтобетонного покрытия, а после выложить новые. Те места, в которых выложены плиты, также придется заменить - их место займет асфальт.


Планируется, что все работы подрядчик должен будет выполнить до 31 октября 2021 года.

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