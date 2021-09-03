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Власти оценили ремонт кемеровской дороги в 69 миллионов рублей

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Администрация кузбасской столицы готова выделить несколько десятков миллионов рублей на реконструкцию участка дорожного полотна в городе.

Тендер с соответствующей информацией появился на официальном портале госзакупок. Из сведений, представленных в нем, заказчиком выступает управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово. Как говорится в информации о закупке, подрядчику будет необходимо провести ремонт дороги от Леснополянского шоссе до здания №4 по просп. Владимира Михайлова. В рамках реконструкции ответственному предстоит не только привести в порядок дорожное полотно, но и территорию близ него – оборудовать тротуар, обочину и провести озеленение.


Срок выполнения соответствующих работ составляет 70 календарных дней, а начнет исчисляться он с того момента, как подрядчик получит разрешение на их проведение. Соответствующий документ будет выдан ответственному в срок до 30 июня 2022 года. Также уточняется, что компания после заключения договора обязуется предоставить пятилетнюю гарантию на исполнение работ для нижнего и верхнего слоев асфальтобетона.


Самого подрядчика выберут при помощи электронного аукциона. Подача заявок на тендер в настоящее время еще ведется, завершится она 13 сентября. Изначальная стоимость контракта составляет 69 269 982 рублей. Профинансирует работы местный бюджет.

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