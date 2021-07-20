Власти отреагировали на возмущение кемеровчан по поводу едкого запаха гари со стороны свалки

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Жители кузбасской столицы пожаловались на ужасный запах из-за пожара на свалке. По их словам, это мешает дышать. Местные власти прокомментировали происходящее в Заводском районе.

Жители Предзаводского района Кемерова рассказали в соцсетях о ситуации, из-за которой, как они отмечают, находится под угрозой их здоровье. Запах гари из-за воспламеняющейся свалки не дает нормально дышать.

– Сколько можно жечь эту гребаную свалку... дышать в районе автовокзала нечем... На улице лето, окна закрыты... дети задыхаются (авт. стиль сохр. – прим. ред.), – пишут кемеровчане.

Представители горадминистрации ответили на жалобы и сообщили, что на текущий момент полигон закрыт, а отходы на него не вывозятся. Также в пояснении говорится, что на место периодически периодически направляется спецтехника для проливки и в случае возгораний работают пожарные.


Однако еще один местный житель написал, что несмотря на все принятые меры, люди все равно терпят запах жженого пластика. Он уточнил, что это начало происходить примерно в конце весны - в начале лета текущего года.

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