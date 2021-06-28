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Власти отреагировали на просьбу горожан установить пешеходный переход около ТЦ

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Жители Кемерова в социальных сетях обратились к администрации города с просьбой организовать дополнительный пешеходный переход около одного из ТЦ и получили отказ.

На странице главы города Ильи Середюка в Instagram появилось сообщение от кемеровчанки, которая рассказала о нехватке пешеходного перехода около ТЦ "Ретро" через улицу Сибиряков-Гвардейцев. По ее словам, на этом участке дорог жильцы домов № 17, 19 и 21 по указанной улице вынуждены перебегать дорогу, подвергая себя опасности. Женщина отметила, что люди идут на это, так как ближайший регулируемый переход находится слишком далеко.

Вскоре на жалобу ответили представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

- В случае обустройства в указанном месте нерегулируемого пешеходного перехода возрастет риск возникновения аварийных и опасных ситуаций в связи с большой интенсивностью движения транспорта и большим числом полос для движения, - говорится в официальном ответе ЦОДД.

Также специалисты указали, что обустройство пешеходного перехода около ТЦ будет противоречить нормативной документации, поскольку регулируемый переход находится в пешей доступности на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Мичурина.

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