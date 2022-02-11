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Власти отреагировали на появление черного снега в нескольких кузбасских городах

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Представители регионального минприроды назвали причины появления черного снега в Прокопьевске, Киселевске, Калтане и других городах Кемеровской области.

Специалисты объяснили, что белый снег изменил свой цвет на черный из-за неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), которые установились сразу в нескольких кузбасских городах: в Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком МР и Прокопьевске с 19 января.

– В эти дни из-за ряда факторов (котловинное расположение, климатические условия и т. д.) выбросы промышленных предприятий, автотранспорта и частного сектора концентрируются в воздухе, образуя смог, – прокомментировали в минприроды.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что черные сугробы в Новокузнецке повергли в шок интернет-пользователей.

Фото: Instagram / baraholka.ksl.prk

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