Власти отреагировали на информацию о распространении холеры в кузбасском городе

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Администрация города в Кемеровской области высказалась насчет опасной инфекции, якобы присутствующей в воде.

Мэрия Анжеро-Судженска сообщила, что в городе начала активно распространяться информация о том, что в водопроводной воде якобы присутствуют бактерии, вызывающие холеру. Однако данные сведения не соответствуют действительности.

– По сообщению Роспотребнадзора, ситуация в городе стабильная, водопроводная вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Более того, климатические условия Сибири не свойственны для распространения холеры. , – гласит официальное сообщение городской администрации.

Также сотрудники мэрии напомнили, что за распространение ложной информации грозит уголовная ответственность.


Справка

Согласно информации Роспотребнадзора, холера – инфекционное заболевание, вызываемое бактерией. Заражение происходит через некипяченую воду, пищевые продукты, а также контакт с больными. Среди прочего, симптомами является рвота, мышечные судороги, сильная жажда. Холера особо опасна для жизни и здоровья людей.

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