Власти отменили скидку на проезд в автобусах для новокузнечан

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Расходы горожан на проездные билеты в общественном транспорте увеличились с первого дня декабря. При этом цена на билеты не возросла, а истек срок действия скидок для некоторых граждан.

Цены в Новокузнецке на проезд в общественном транспорте с 1 ноября 2021 года стали одинаковы для всех. Так, если раньше пользователи карт Visa могли платить за проездной билет на один или два рубля меньше, чем другие пассажиры, то сейчас скидка оказалась отменена, что стало неприятной неожиданностью для многих жителей города. Свое недовольство люди выразили в социальных сетях.


Однако некоторые граждане обратили внимание земляков, что наклейки со сроками проведения акции были обозначены давно.

– Для особо одаренных в автобусах были наклейки, где прописано про эту акцию, сроки: до 31 октября. К чему возмущения? – заявила девушка.

При этом нашлись и те. кто сделал из произошедшей ситуации повод для злорадствования. Такие комментаторы признались, что с отменой скидок станут ездить "зайцами" усерднее, экономя на проезде.

Да!
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