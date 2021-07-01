Власти отменили проведение некоторых мероприятий в День города в Новокузнецке из-за COVID-19

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Часть торжественных мероприятий, которые были запланированы на празднование "дня рождения" южной столицы Кузбасса, не будут проводиться в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В ближайшую субботу, 3 июля, в Новокузнецке будет отмечаться 403-летие города. Ранее власти публиковали программу мероприятий, которые планировали провести на праздник, однако накануне стало известно, что пройдут они не все.


Как пишут "МК в Кузбассе" со ссылкой на начальника управления культуры Новокузнецка Алексея Белова, распространение COVID-19 стало причиной для отмены некоторых торжественных мероприятий в городе. Среди них: открытие праздника в "Кузнецкой крепости", соревнования в арт-сквере и мероприятия на улице Кирова.


Напомним, что ранее сообщалось о том, что распространение COVID-19 внесет изменения в программу празднования 300-летия Кузбасса. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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