Власти отключат почти 35 тыс кузбассовцев от угольных котельных

В качестве первоочередных задач в сфере ЖКХ власти решили модернизировать систему теплоснабжения в Беловском городском округе. В рамках проекта рабочие построили тепломагистраль протяженностью 12 километров, которая позволит переключить около 35 000 потребителей с угольных котельных на местную ГРЭС.

Завершение работ запланировано в 2021 год, однако, полный ввод удастся произвести в 2022 году. В общей сложности на финансирование проекта выделено 2,6 миллиарда рублей.

– Проект предусматривает переключение теплоснабжения центральной части города на Беловскую ГРЭС. Это позволит закрыть шесть маломощных угольных котельных, расположенных в зонах жилой застройки. В результате в городе улучшатся и качество предоставляемых коммунальных услуг, и экологическая обстановка, – подытожил Сергей Цивилев.

Также губернатор обратил внимание на процесс модернизации котельных в регионе. К настоящему моменту рабочим удалось произвести ремонт на 40 объектах, осталось еще 10 котельных, которые будут обновлены до конца года.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к празднованию 300-летнего юбилея Кемеровской области ремонтники построили и обновили 635 киллометров теплотрасс и водоводов.