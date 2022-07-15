Власти отказались от продления кемеровской набережной в текущем году

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В мэрии кемеровчанам рассказали о нежелании в ближайшее время браться за продление набережной в Кировском районе областного центра.

Жители столицы Кузбасса поинтересовались у властей об их планах на набережную в Кировском районе города. Так, горожанин спросил у мэра Ильи Середюка о том, будет ли он продлевать пешеходную зону до стадиона "Кировец".


Ответ на вопрос последовал от представителя местного правительства. Чиновник утвердительно сказал, что в ближайшее время никакие работы на обозначенной зоне не запланированы, а значит и о скором продлении речи идти не может.

Продление набережной до стадиона "Кировец" в ближайшей перспективе не планируется, заключил собеседник.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасской столице продолжается благоустройство аллеи по улице Кирова. Сейчас рабочие буквально "сажают" там деревья в решетки. Подробнее об интересном решении в декоре рассказали городские власти.

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