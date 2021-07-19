Власти отказали в организации парковки в важном для кемеровчан месте

Пользовательница Сети, которая проживает в Кировском районе кузбасской столицы в Instagram-аккаунте Середюка разместила комментарий с предложением сделать зону для парковки автомобилей возле Кузбасской клинической Больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского на улице Тайгинской.

— Надеюсь, что дойдет очередь и до улицы Тайгинской, где находится городская больница. Приезжают скорые и такси, и частники, паркуются во дворах и везде, где возможно. Может, как-то можно сделать парковку для больницы? — сообщила горожанка.

На заявление горожанки ответили в Центре организации дорожного движения города Кемерово. По словам специалистов, сделать парковку для машин на данном участке не представляется возможным из-за близкого расположения жилых домов.