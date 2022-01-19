Власти отказали кемеровчанам в продлении маршрута до Южного

Жительница областного центра предложила властям внести изменения в маршрут №18т. Свою просьбу она опубликовала в сообществе в социальной сети.
– Рассмотрите, пожалуйста, продление 18т до Южного. Очень было бы удобно родителям с детьми добираться до больницы, – указала интернет-пользователь.
Однако, по мнению представителей УЕЗТУ, подобная мера может серьезно отразиться на количестве пассажирских рейсов, поскольку путь потребует больших по времени затрат. По этой причине воплощение желаний местных пассажиров невозможно. В настоящий момент жители Южного могут воспользоваться такими маршрутами, как 3т, 9т, 87 и 32 до остановки ТЦ "Архимед", а уже после этого пересесть на 18т.
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