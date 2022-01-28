Власти отказали кемеровчанам в переносе остановки к онкодиспансеру

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Власти областного центра высказались о возможности перенести неудобную остановку ближе к областному онкологическому диспансеру.

Жители кузбасской столицы во время прямого эфира на радио "Маяк", где губернатор области Сергей Цивилев отвечал на вопросы граждан, пожаловались на транспортные неудобства в районе здания кемеровского диспансера на улице Волгоградской. По мнению горожан, остановка расположена слишком далеко от медицинского учреждения.


Возможность переноса павильона для пассажиров прокомментировал мэр Илья Середюк. Он объяснил, что обсуждаемая остановка является исторически сложившейся и ей пользуются прихожане Спиридоновской церкви.

– Там есть еще большой жилой микрорайон и социальный рынок. То есть мы нарушим интересы тех людей, кто пользуется этой остановкой и идет в другую сторону от нее, – заявил мэр Кемерова.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что вид "нового" остановочного павильона в Рудничном районе областного центра стал поводом для возмущений горожан.

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