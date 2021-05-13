Власти отчитались о проверках в школах Новокузнецка после стрельбы в Казани

0

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в социальных сетях сообщил о проверках, которые были организованы после трагического инцидента в Казани.

Стало известно, что в одной из школ южной столицы Кузбасса специалисты проверили систему контроля доступа, координацию работы с ЧОП и правоохранительными органами, внутреннюю систему безопасности, а также провели разговор с директором и работниками учебного заведения.


Кроме того, по словам мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, накануне собрана рабочая группа, которая проанализирует возможные упущения и недостатки школьной безопасности. Кузнецов отметил, что результаты проведенной работы будут преданы огласке позже.


На своих страницах в социальных сетях глава города рассказал, что школы и детские дошкольные учреждения Новокузнецка "на 100% оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения".


Ранее редакция Avokado сообщала, что 11 мая, в гимназии № 175 в Казани началась стрельба. По официальной информации, в результате происшествия скончались восемь человек: семеро детей и учитель. После трагического инцидента в учебных учреждениях по всей стране была организована проверка безопасности.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25012

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined