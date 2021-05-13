Власти отчитались о проверках в школах Новокузнецка после стрельбы в Казани

Стало известно, что в одной из школ южной столицы Кузбасса специалисты проверили систему контроля доступа, координацию работы с ЧОП и правоохранительными органами, внутреннюю систему безопасности, а также провели разговор с директором и работниками учебного заведения.

Кроме того, по словам мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, накануне собрана рабочая группа, которая проанализирует возможные упущения и недостатки школьной безопасности. Кузнецов отметил, что результаты проведенной работы будут преданы огласке позже.

На своих страницах в социальных сетях глава города рассказал, что школы и детские дошкольные учреждения Новокузнецка "на 100% оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения".

Ранее редакция Avokado сообщала, что 11 мая, в гимназии № 175 в Казани началась стрельба. По официальной информации, в результате происшествия скончались восемь человек: семеро детей и учитель. После трагического инцидента в учебных учреждениях по всей стране была организована проверка безопасности.