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Власти оставили жителей Белова без горячей и холодной воды на несколько суток

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В Беловском городском округе холодное водоснабжение отключили на трое суток. Вода в кранах осталась только у жителей поселков Грамотеино и Бачатский.

Информация же об этом была опубликована на официальном сайте администрации города. В соответствующей публикации сообщается, что начинается период с 26 мая, то есть со среды. Жителей также оповестили о том, что подвоз воды осуществляться не будет. В этой связи их предупредили о необходимости самостоятельно подготовиться к грядущему отключению.


– Мы население уведомили заранее. И в связи с остановкой магистрального водовода город не сможет обеспечить подвоз воды всему населению. Соответственно населению подвоза не будет. Подвоз питьевой воды будет осуществляться в социальные объекты: больницы, школы, детские сады, учреждения культуры – то есть все те, которые не останавливают деятельность, – цитируют VSE42.Ru начальника управления по работе со СМИ администрации Беловского городского округа Елену Косвинцеву.
Причиной остановки подачи холодного водоснабжения стали плановые ремонтные работы на Уропском водоводе.

Горожане считают, что сделать запас воды на три дня почти невозможно. При этом, как отмечают журналисты, воду нельзя будет использовать сразу же после того, как она снова пойдет из кранов, а связано это с тем, что течь она будет грязная.


Причиной остановки подачи холодного водоснабжения стали плановые ремонтные работы на Уропском водоводе.


Редакции VSE42.Ru местные жители также объяснили, что семье из трех-четырех человек, особенно, если в ее состав входят маленькие дети, сделать запас воды на четыре дня невозможно. Такого количества емкостей просто нет ни в одной квартире. Решением проблемы может выступить приобретение бутилированной воды, но не все могут себе это позволить. Администрация же, как считают горожане, бросила их в сложившейся ситуации. Воды невозможно набрать и в колонках, поскольку в этот период ее там тоже нет, их также отключают на время работ.


При этом, как сообщили Avoka.do местные жители, информация от властей не соответствует действительности в полной мере. По их словам, у горожан нет не только холодной, но и горячей воды.

Да!
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