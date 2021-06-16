Власти оставили инвалида без положенного жилища в Кузбассе

Сотрудники надзорного органа провели проверку, по результатам которой было установлено, что обратившийся горожанин встал на учет в качестве нуждающегося в жилых помещения еще в ноябре 2019 года.

- Обязанность его предоставить по договору социального найма возложена законом на органы местного самоуправления, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Несмотря на то, что инвалид имеет право на внеочередное предоставление жилища, администрация Тисульского муниципального округа такого ему не предоставила.

В этой связи прокурор района по обратился в суд, в котором удовлетворили исковые требования о предоставлении инвалиду жилого помещения. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.